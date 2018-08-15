23-летняя девушка пострадала в столкновении «четырнадцатой» и «ГАЗели» в Ростовской области



В Новочеркасске 23-летняя девушка пострадала в столкновении «четырнадцатой» и «ГАЗели». ДТП произошло примерно в 21 час 16 августа на улице Заводской.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 23-летняя автоледи за рулем ВАЗа не справилась с управлением. В результате произошло столкновение с «ГАЗелью» под управлением 34-летнего мужчины.



- В аварии пострадала водитель «четырнадцатой». С травмами ее доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.