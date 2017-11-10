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23-летний парень пытался покончить с собой в Ростове-на-Дону

23-летний парень пытался покончить с собой в Ростове-на-Дону
23-летний парень пытался покончить с собой в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 10 ноября в квартире на площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Сергей Т. употребил наркотики и решился на необдуманный поступок. Молодой человек почувствовал недомогание и обратился к медикам.

Прибывшие врачи диагностировали у молодого человека медикаментозное отравление препаратами. Сергея доставили в больницу.

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