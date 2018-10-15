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22-летний водитель врезался в дерево в Ростовской области

22-летний водитель врезался в дерево в Ростовской области
Фото для иллюстрации
В Ростовской области водитель ВАЗ-2107 врезался в дерево. ДТП произошло в Каменске-Шахтинском в ночь на 18 октября.
- На улице Кирова 22-летний водитель «семеркой» не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате происшествия молодой человек в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Вскоре парень впал в кому. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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