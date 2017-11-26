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22-летний водитель «Инфинити» залетел на рынок в Ростове и сбил пешехода

22-летний водитель «Инфинити» залетел на рынок в Ростове и сбил пешехода
22-летний водитель «Инфинити» залетел на рынок в Ростове и сбил пешехода.

ДТП произошло около 21 часа 27 ноября на площади 2-й пятилетки. По информации полиции, водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал 63-летний мужчина.
- Ростовчанин доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства ДТП.

К счастью, в это время на рынке почти не было покупателей, иначе пострадавших было бы больше. По словам очевидцев, иномарка чудом не долетела нескольких сантиметров до павильонов, где ещё находились люди.

Судя по последствиям, водитель двигался с большой скоростью. Металлические прилавки погнуты, кругом разбросаны десятки ящиков и коробок.

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