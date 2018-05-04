22-летний парень надругался над школьницей в Ростовской области



22-летний парень надругался над 11-летней школьницей в Ростовской области. Инцидент произошел в Дубовском районе 6 мая. Об этом сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Родители девочки-подростка ушли в магазин. В это время злоумышленник забрался в дом и заставил ребенка удовлетворить себя. Совершив свое грязное дело, преступник сбежал. Четвероклассница рассказала все родителям, когда они вернулись домой. Она же описала подозреваемого.



Полицейские составили фоторобот, а потом удалось задержать и вероятного злоумышленника. Он ранее был судим за кражу.



- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - отметил инсайдер.