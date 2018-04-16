22-летнего парня нашли повешенным в Ростовской области



22-летнего парня нашли повешенным в Ростовской области. Трагедия произошла 16 апреля в Морозовске.



По информации DonDay.ru, 22-летнего парня наше дома его друг. Молодой человек решил навестить приятеля и пришел к нему в гости. Однако войдя в комнату, он увидел друга висящим на газовой трубе.



Причины смерти предстоит выяснить специалистам. Однако извсетно, что погибший рос в неблагополучной семье. Мать умерла несколько лет назад, а брат злоупотреблял алкоголем. Сам морозовчанин нигде не учился и не работал.