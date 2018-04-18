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21-летний ростовчанин попал под колеса иномарки

21-летний ростовчанин попал под колеса иномарки
В Ростове 21-летний парень попал под колеса «БМВ». Авария случилась около 18 часов 19 апреля в Витражном переулке в районе дома № 21.

По предварительной информации, 21-летний молодой человек перебегал дорогу по «зебре». В этот момент к перекрестку подъехал 33-летний мужчина на «БМВ». Он не успел затормозить и сбил пешехода.

- В результате происшествия получил травмы молодой человек, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД региона. - Его госпитализировали.

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