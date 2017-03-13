21-летнего парня, укравшего «ювелирку» на 100 тыс. руб., задержали в Ростове





Молодой ростовчанин вынес «ювелирку» на 100 тыс. руб. из чужой квартиры. 21-летний злоумышленник попался полицейским 14 марта в Первомайском районе города.



Молодой человек проник в квартиру жительницы Ростова, сломав замок входной двери. Парень устроил в комнате беспорядок, пытаясь найти что-нибудь ценное. И он преуспел в этом: на глаза ему попались дорогие ювелирные украшения. Злоумышленник прихватил их и скрылся, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».