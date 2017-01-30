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20-летнюю батайчанку нашли закопанной в 30 метрах от трассы

20-летнюю батайчанку нашли закопанной в 30 метрах от трассы

20-летнюю батайчанку Марину Карпицкую, пропавшую около двух месяцев назад, нашли закопанной недалеко от села Пешково Азовского района.

Тело обнаружили на расстоянии порядка 30 метров от трассы направлением на Краснодар.
- В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции мероприятий, 28 января в лесополосе на расстоянии 3-5 км от села Пешково Азовского района обнаружено закопанным в земле, тело Марины Карпицкой со значительными гнилостными изменениями, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

В следкоме также уточнили, что проведено опознание тела родственниками погибшей.

Напомним, 6 декабря 2016 года около 23 часов девушка вышла из своего дома, расположенного в микрорайоне Авиагородок Батайска и пропала. На связь с родственниками последний раз она выходила по телефону около 4 часов утра 7 декабря. После этого её телефон был недоступен.

Батайчанка могла уйти на встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в соцсети. Предположительно, новый знакомый направлялся в Краснодарский край, а в Ростовской области был проездом.

Спустя две недели после пропажи Марины Карпицкой было возбуждено уголовное дело. С учетом обстоятельств её исчезновения, следственные органы полагали, что студентка могла стать жертвой преступления.

По предварительным данным, причиной смерти молодой батайчанки могла стать передозировка наркотиками. Предположительно, девушка умерла в тот же день, что и пропала.

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