20-летняя ростовчанка пыталась свести счеты с жизнью после расставания с парнем



20-летняя девушка из Ростова-на-Дону пыталась покончить с собой после разрыва отношений с парнем. Происшествие случилось 12 апреля в доме на улице Дачной, сообщает DonDay.ru.



В тот вечер возлюбленный Альбины К. заявил, что хочет расстаться. Для девушки это стало ударом. У горожанки началась истерика, и она ничего лучше не придумала, как уйти в мир иной. Ростовчанка решилась на опрометчивый поступок, но вскоре одумалась. Промыв себе желудок с помощью марганцовки, она вызвала бригаду врачей.



Прибывшие медики оказали ей первую помощь. Госпитализация девушке не потребовалась.