Авторизация

Регистрация


  • USD 61.43
  • EUR 75.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

20-летняя ростовчанка пыталась свести счеты с жизнью после расставания с парнем

20-летняя ростовчанка пыталась свести счеты с жизнью после расставания с парнем
20-летняя девушка из Ростова-на-Дону пыталась покончить с собой после разрыва отношений с парнем. Происшествие случилось 12 апреля в доме на улице Дачной, сообщает DonDay.ru.

В тот вечер возлюбленный Альбины К. заявил, что хочет расстаться. Для девушки это стало ударом. У горожанки началась истерика, и она ничего лучше не придумала, как уйти в мир иной. Ростовчанка решилась на опрометчивый поступок, но вскоре одумалась. Промыв себе желудок с помощью марганцовки, она вызвала бригаду врачей.

Прибывшие медики оказали ей первую помощь. Госпитализация девушке не потребовалась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.