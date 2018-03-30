20-летний ростовчанин пострадал в ДТП с участием ВАЗа и «Тойоты»: видео



В ДТП с участием «Жигулей» и иномарки получил травмы водитель ВАЗа. Авария случилась в донской столице на улице Ленина, 123 примерно в 18 часов 31 марта. Очевидцы выложили запись с места ДТП в соцсети.



Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону, 20-летний парень, находившийся за рулем отечественного авто, не справился с управлением и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер».



- В ДТП пострадал водитель ВАЗа, - прокомментировали в ведомстве. - 20-летнего горожанина отвезли в больницу.

