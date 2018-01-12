20-летний парень украл на трассе в Ростовской области 7 дорожных знаков и 3 столба



В Ростовской области 20-летний парень украл на трассе семь дорожных знаков и три металлических столба.



Кража произошла недалеко от хутора Авилов. 20-летний житель Новошахтинска, проезжая ночью на мотоцикле, заметил установленные и готовящиеся к монтажу дорожные знаки. Молодой человек демонтировал и погрузил в коляску своего мотоцикла семь дорожных знаков и три металлических столба. Украденное имущество общей стоимостью около 12 тысяч рублей злоумышленник сдал в пункт приема металлолома в городе Новошахтинске.

- Подозреваемого в краже дорожных знаков задержали 13 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.



Как добавили в полиции, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.