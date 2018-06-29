20-летний парень, уговаривавший школьницу устроить взрыв на выпускном, пойдет под суд в Ростове



В Ростове будут судить 20-летнего парня, который уговаривал школьницу устроить взрыв на выпускном вечере. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.



По версии суда, в 2017 году молодой человек общался с жительницей Сочи по Интернету. В ходе общения он стал убеждать девушку взорвать здание, где должен был проходить выпускной вечер. Школьница на уговоры парня не поддалась и рассказала обо всем взрослым.



- Кроме того, после совершения преступления новый знакомый рекомендовал старшекласснице покинуть территорию Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда. - К счастью, его вовремя задержали. В отношении молодого человека завели дело по статье «Террористический акт».



Если вину парня докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии.