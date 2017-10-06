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20-летнего жителя Воронежа ищут в Ростовской области

20-летнего жителя Воронежа ищут в Ростовской области
20-летнего жителя Воронежа ищут в Ростовской области. Иван Гридяев 5 октября ушёл из дома и не вернулся. Родственники пропавшего молодого человека считают, что он мог отправиться в Ростов. Известно, что Иван купил билет в донскую столицу. При этом родные не знают, зачем парень мог отправиться в Ростов.

Близкие сообщили приметы пропавшего: рост - около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, серые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения молодой человек был в чёрной ветровке и джинсах такого же цвета. С собой у него чёрный рюкзак с белым рисунком.

Всех, кто что-то знает о том, где находится Иван Гридяев, или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-950-762-36-96 или 112.

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