20-летнего жителя Воронежа ищут в Ростовской области



20-летнего жителя Воронежа ищут в Ростовской области. Иван Гридяев 5 октября ушёл из дома и не вернулся. Родственники пропавшего молодого человека считают, что он мог отправиться в Ростов. Известно, что Иван купил билет в донскую столицу. При этом родные не знают, зачем парень мог отправиться в Ростов.



Близкие сообщили приметы пропавшего: рост - около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, серые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения молодой человек был в чёрной ветровке и джинсах такого же цвета. С собой у него чёрный рюкзак с белым рисунком.



Всех, кто что-то знает о том, где находится Иван Гридяев, или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-950-762-36-96 или 112.