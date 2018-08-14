2-летний малыш разбился насмерть, выпав из окна 7-го этажа в Ростове



В донской столице ребенок разбился насмерть, выпав из окна 7-го этажа. Происшествие случилось 16 августа на улице Горшкова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.



По предварительной информации, 2-летний мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, но она не выдержала веса малыша, и тот упал вниз.



От полученных травм кроха погиб на месте. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.