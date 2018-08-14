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2-летний малыш разбился насмерть, выпав из окна 7-го этажа в Ростове

2-летний малыш разбился насмерть, выпав из окна 7-го этажа в Ростове
В донской столице ребенок разбился насмерть, выпав из окна 7-го этажа. Происшествие случилось 16 августа на улице Горшкова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, 2-летний мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, но она не выдержала веса малыша, и тот упал вниз.

От полученных травм кроха погиб на месте. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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