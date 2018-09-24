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2-летнего малыша убило током в Ростовской области

2-летнего малыша убило током в Ростовской области
В Ростовской области 2-летний мальчик погиб из-за удара током. Трагедия произошла 25 сентября в Родионово-Несветайском районе.

По предварительной информации, малыш играл в комнате и подошел к поломанному удлинителю. Схватившись за него, ребенок получил сильнейший удар током, от которого мгновенно скончался.
- Следователи провели осмотр места происшествия, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Все обстоятельства происшествия будут установлены после проведения необходимых экспертиз.

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