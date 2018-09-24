2-летнего малыша убило током в Ростовской области



В Ростовской области 2-летний мальчик погиб из-за удара током. Трагедия произошла 25 сентября в Родионово-Несветайском районе.



По предварительной информации, малыш играл в комнате и подошел к поломанному удлинителю. Схватившись за него, ребенок получил сильнейший удар током, от которого мгновенно скончался.

- Следователи провели осмотр места происшествия, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Все обстоятельства происшествия будут установлены после проведения необходимых экспертиз.