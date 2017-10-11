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19-летняя девушка погибла под колёсами поезда в Новочеркасске

19-летняя девушка погибла под колёсами поезда в Новочеркасске. Трагедия произошла ночью 13 октября.

По предварительным данным, примерно в два часа ночи на 1 175-м км станции Новочеркасск, расположенной в черте города, пассажирский поезд № 335 Новороссийск - Екатеринбург сбил жительницу Новочеркасска.
- Следователи осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду и родственников погибшей, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - Проводятся проверочные мероприятия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

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