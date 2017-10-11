19-летняя девушка погибла под колёсами поезда в Новочеркасске
19-летняя девушка погибла под колёсами поезда в Новочеркасске. Трагедия произошла ночью 13 октября.
По предварительным данным, примерно в два часа ночи на 1 175-м км станции Новочеркасск, расположенной в черте города, пассажирский поезд № 335 Новороссийск - Екатеринбург сбил жительницу Новочеркасска.
- Следователи осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду и родственников погибшей, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - Проводятся проверочные мероприятия.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.