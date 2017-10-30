19-летний студент ЮФУ погиб под колесами поезда в Ростове
В Ростове 19-летний студент первого курса ЮФУ погиб под колёсами поезда. Трагическое происшествие случилось утром 1 ноября на перегоне станции Ростов-Берег.
По версии следствия, молодой человек переходил ж/д пути перед приближающимся поездом. Машинист состава не успел затормозить и сбил парня. От полученных травм парень скончался.
- Следователи осмотрели место происшествия, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, - устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По факту трагедии проводится проверка.