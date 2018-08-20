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19-летний парень погиб в столкновении «Хендай» и «БМВ» в Новошахтинске

19-летний парень погиб в столкновении «Хендай» и «БМВ» в Новошахтинске
19-летний парень погиб в столкновении «Хендай» и «БМВ» в Новошахтинске. ДТП произошло на улице Советской Конституции ночью 20 августа.

По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он столкнулся с «БМВ».

- В результате аварии водитель «Хендай» погиб на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Его пассажир с травмами был доставлен в больницу.

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