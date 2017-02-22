18-летняя девушка погибла в Ростовской области, упав с высоты





18-летняя девушка из Семикаракорска умерла в волгодонской больнице. Ее доставили в медицинское учреждение 20 февраля, где она скончалась в тот же день.

- Девушку доставили в больницу с телесными повреждениями, которые характерны для падения с высоты.- рассказали в пресс-службе Следственного управления по Ростовской области.



Как стало известно Rostov.ru, в больницу девушка попала после попытки свести счеты с жизнью.



Следствие начало проверку по факту смерти молодой жительницы Семикаракорска. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.