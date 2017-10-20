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18-летний водитель сбил велосипедиста на Большой Садовой в Ростове

18-летний водитель сбил велосипедиста на Большой Садовой в Ростове

В Ростове на центральной улице города в ДТП пострадал велосипедист.

Авария произошла около девяти часов вечера 21 октября. По предварительным данным, 18-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и в районе дома № 154 врезался в припаркованную «Киа Рио». Затем он сбил 30-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.
- В результате происшествия пострадал молодой человек, управлявший велосипедом, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Медицинскую помощь пострадавшему велосипедисту оказали медики прибывшей на место происшествия «скорой».

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