18-летний водитель сбил велосипедиста на Большой Садовой в Ростове





В Ростове на центральной улице города в ДТП пострадал велосипедист.



Авария произошла около девяти часов вечера 21 октября. По предварительным данным, 18-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и в районе дома № 154 врезался в припаркованную «Киа Рио». Затем он сбил 30-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.

- В результате происшествия пострадал молодой человек, управлявший велосипедом, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Медицинскую помощь пострадавшему велосипедисту оказали медики прибывшей на место происшествия «скорой».