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18-летнего парня около двух месяцев разыскивают в Ростовской области

18-летнего парня около двух месяцев разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области около двух месяцев разыскивают 18-летнего парня. Последний раз родные видели Александра Пихурова 28 июня.

Незадолго до исчезновения молодой человек бросил учёбу и в последнее время ничем не занимался. Парень ушёл из дома ночью, не предупредив родных. Телефоны молодого человека не отвечали. По-настоящему родные испугались, когда он перестал заходить в социальные сети. Последний раз Александр был онлайн 12 августа. Сейчас семья пытается разыскать его своими силами.

На вид молодому человеку - около 20 лет, рост - примерно 164 сантиметра, худощавого телосложения, тёмные волосы и глаза. Из особых примет: скол на переднем верхнем зубе, два небольших шрама — над верхней губой и на руке.

Всех, кто видел Александра Пихурова или знает, где он может находиться, просят позвонить его сестре по номеру: 8-952-573-97-21.

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