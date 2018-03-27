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17-летнюю жительницу Воронежской области разыскивают на Дону

17-летнюю жительницу Воронежской области разыскивают на Дону
17-летнюю Марию Паринову разыскивают в Ростовской области. Девушка ушла из дома в поселке Рамонь 23 марта и с тех пор о ее местонахождении никому не известно.

На вид разыскиваемой 15-17 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения на Марии было темно-сиреневое пальто, черные лосины и черные ботинки.

В настоящее время она может находится в Ростовской области.

Если у вас какая-нибудь информация о Марии, просьба позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 102.

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