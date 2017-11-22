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17-летний юноша пропал в Ростовской области

17-летний юноша пропал в Ростовской области
В Ростовской области пытаются найти 17-летнего юношу. Артем Старцев вышел из дома в Семикаракорске 21 ноября около полудня и не вернулся назад.

У пропавшего темные волосы, худощавое телосложение. В день исчезновения был в черной болоньевой куртке, майке-поло белого цвета с коротким рукавом, светло-синих джинсах и черных кроссовках с белыми полосами.

С собой подросток взял темно-коричневую кожаную сумку через плечо и мобильный телефон.
Всех, кто что-либо знает о судьбе Артема Старцева, просят позвонить по номерам: 8-952-412-26-30 или 02.

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