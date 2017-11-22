17-летний юноша пропал в Ростовской области



В Ростовской области пытаются найти 17-летнего юношу. Артем Старцев вышел из дома в Семикаракорске 21 ноября около полудня и не вернулся назад.



У пропавшего темные волосы, худощавое телосложение. В день исчезновения был в черной болоньевой куртке, майке-поло белого цвета с коротким рукавом, светло-синих джинсах и черных кроссовках с белыми полосами.



С собой подросток взял темно-коричневую кожаную сумку через плечо и мобильный телефон.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Артема Старцева, просят позвонить по номерам: 8-952-412-26-30 или 02.