Авторизация

Регистрация


  • USD 62.67
  • EUR 73.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

16-летняя девушка пропала в Ростовской области

16-летняя девушка пропала в Ростовской области
16-летняя девушка пропала в Ростовской области. Татьяна Черней ушла из дома в селе Средний Егорлык Целинского района 8 июня.

Рост разыскиваемой - примерно 160 сантиметров. У Тани короткие, волнистые светло-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения она была одета в розовую майку, серую куртку и штаны с зелено-розовым рисунком, на ногах - серые балетки.

Татьяне Черней требуется медицинская помощь.

Тех, кто обладает информацией о месте нахождения девушки, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.