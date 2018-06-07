16-летняя девушка пропала в Ростовской области



16-летняя девушка пропала в Ростовской области. Татьяна Черней ушла из дома в селе Средний Егорлык Целинского района 8 июня.



Рост разыскиваемой - примерно 160 сантиметров. У Тани короткие, волнистые светло-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения она была одета в розовую майку, серую куртку и штаны с зелено-розовым рисунком, на ногах - серые балетки.



Татьяне Черней требуется медицинская помощь.



Тех, кто обладает информацией о месте нахождения девушки, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.