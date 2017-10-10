16-летний подросток покончил с собой в Ростовской области



В городе Гуково Ростовской области 16-летний подросток покончил с собой.



Тело подростка нашли 10 октября в посадке недалеко от шахты «Антрацит», сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, парень добровольно ушёл из жизни. Последнее время он жил в интернате, так как его родителей лишили родительских прав. Взрослые злоупотребляли алкоголем и не участвовали в жизни сына.



У подростка были проблемы с законом. Он попадался на воровстве, после чего состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.



Тело несовершеннолетнего нашли местные жители. По факту случившегося сейчас проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.



Напомним, подобный случай произошёл в больнице Гуково в сентябре. 13-летний мальчик ушёл из жизни после того, как мать решила отдать его в детский дом.