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16-летнего жителя Ростовской области убило током

16-летнего жителя Ростовской области убило током
В Ростовской области 16-летний парень погиб от удара током. Трагедия случилась днем 8 августа в хуторе Прогной Тарасовского района, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает издание, 16-летний Андрей С. со своей сестрой и братом занимались домашними делами. Юноша решил убраться в автомобиле своего приемного отца. Он подключил к аккумулятору автомобиля зарядное устройство и пылесос.

В это время брат Андрея вышел на крыльцо и увидел его лежащим в машине с пеной у рта. Мальчик сразу позвал старшую сестру. Девушка попыталась помочь, но и ее ударило током. Придя в себя, она побежала в гараж и отключила от сети аккумулятор.

Прибывшие медики констатировали смерть юноши. По предварительной информации, он погиб от удара электрическим током.

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