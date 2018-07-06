15-летняя школьница попала в больницу, перебрав с алкоголем на вечеринке в Ростове



15-летняя школьница попала в больницу, перебрав с алкоголем на вечеринке в Ростове. Происшествие случилось вечером 9 июля.



По информации издания DonDay.ru, девочка, находясь на дне рождения друга, выпила изрядную дозу спиртного. Переборщив с алкоголем, она потеряла сознание.



На место приехала бригада скорой помощи. Девочке сделали промывание и отправили ее в токсикологическое отделение БСМП.



- По словам школьницы, она не знает, что могла съесть или выпить, - отметил инсайдер. - Однако медики диагностировали тяжелое алкогольное отравление.