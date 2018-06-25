15-летняя дончанка впала в кому, перебрав с алкоголем по случаю окончания учебы



В Шахтах две 15-летние девушки с размахом отметили окончание учебного года. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.



Шахтинки решили отметить конец учебы, зашли в местное кафе и заказали там еду и спиртные напитки. Выпив достаточное количество алкоголя, девушки опьянели. Одной из них стало плохо, однако скорую помощь никто не собирался вызывать.



К счастью, местные жители увидели практически в бессознательном состоянии одну из девушек и вызвали медиков. Прибывшие врачи госпитализировали одну из них, вторая отказалась ехать в больницу.



В состоянии алкогольной комы девушку привезли в медучреждение. Сейчас она проходит курс лечения.