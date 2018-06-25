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15-летняя дончанка впала в кому, перебрав с алкоголем по случаю окончания учебы

15-летняя дончанка впала в кому, перебрав с алкоголем по случаю окончания учебы
В Шахтах две 15-летние девушки с размахом отметили окончание учебного года. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.

Шахтинки решили отметить конец учебы, зашли в местное кафе и заказали там еду и спиртные напитки. Выпив достаточное количество алкоголя, девушки опьянели. Одной из них стало плохо, однако скорую помощь никто не собирался вызывать.

К счастью, местные жители увидели практически в бессознательном состоянии одну из девушек и вызвали медиков. Прибывшие врачи госпитализировали одну из них, вторая отказалась ехать в больницу.

В состоянии алкогольной комы девушку привезли в медучреждение. Сейчас она проходит курс лечения.

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