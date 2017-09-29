15-летний подросток за рулём ВАЗа спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростове



15-летний подросток за рулём «ВАЗ-2112» спровоцировал ДТП с пострадавшими. Авария произошла около 15 часов 1 октября в Советском районе города.



По предварительным данным, несовершеннолетний водитель выехал на перекрёсток улиц Мичуринской и Толмачева на красный сигнал светофора и врезался в «Киа Сид».

- В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами госпитализированы несовершеннолетний водитель ВАЗа и пассажир «Киа Сид» - 3-летний ребёнок, который избежал серьезных травм благодаря тому, что находился в детском кресле на заднем сиденье иномарки.



По факту происшествия полицейские проводят проверку. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности.



