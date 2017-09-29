Авторизация

Регистрация


  • USD 58.02
  • EUR 68.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

15-летний подросток за рулём ВАЗа спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростове

15-летний подросток за рулём ВАЗа спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростове
15-летний подросток за рулём «ВАЗ-2112» спровоцировал ДТП с пострадавшими. Авария произошла около 15 часов 1 октября в Советском районе города.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель выехал на перекрёсток улиц Мичуринской и Толмачева на красный сигнал светофора и врезался в «Киа Сид».
- В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами госпитализированы несовершеннолетний водитель ВАЗа и пассажир «Киа Сид» - 3-летний ребёнок, который избежал серьезных травм благодаря тому, что находился в детском кресле на заднем сиденье иномарки.

По факту происшествия полицейские проводят проверку. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего водителя к административной ответственности.

15-летний подросток за рулём ВАЗа спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.