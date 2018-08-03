15-летний подросток умер после прыжка с карьера в Ростовской области



Мальчик в Красном Сулине умер после прыжка в воду с двухметровой высоты. Трагедия произошла 6 августа около станицы Владимирское.



Следствие предполагает, что группа подростков пошла на карьер поплавать. Мальчики решили прыгать в воду с возвышенности водоема. Один из них не смог выплыть на поверхность после прыжка. Его друзья стали звать на помощь. Когда юношу вытащили из воды, он уже был мертв.



- Следователи осмотрели место происшествие и тело мальчика, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Была назначена судебно-медицинская экспертиза.



После проверки будет принято процессуальное решение.