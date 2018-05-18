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14-летний житель Ростовской области погиб, надышавшись газом из баллончика

14-летний житель Ростовской области погиб, надышавшись газом из баллончика
В Ростовской области 14-летний мальчик погиб, надышавшись газом из баллончика для горелок. Трагедия произошла 18 мая в лесополосе недалеко от поселка Радио под Новошахтинском. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Школьник Анатолий С. вместе с друзьями купил в магазине газовый баллончик. Мальчик предложил друзьям подышать газом в лесополосе. Придя в безлюдное место, товарищи стали отговаривать Толика дышать газом. Однако подросток не послушал друзей.

Через несколько вдохов мальчик упал на землю и стал биться в конвульсиях. Испуганные друзья попытались сделать ему непрямой массаж сердца, но Толик скончался. Товарищи подростка тут же позвонили родителям и сообщили о случившемся.

Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика. Погибший не употреблял алкоголь и наркотики, а также не состоял на учете в отделе для несовершеннолетних. По факту случившегося правоохранителями проводится проверка.

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