13-летний школьник погиб при обрушении ветхого здания в Ростовской области



При обрушении частного дома в Ростовской области погиб 13-летний подросток. Трагедия произошла на Садовой улице в хуторе Ещеулов Усть-Донецкого района вечером 31 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщает DonDay.ru.



Как стало известно изданию, Павел Ш. находился в старом здании вместе с друзьями. Стена и крыша в аварийном строении обрушились и придавили школьника. 13-летний подросток погиб на месте.



- Спасатели достали труп подростка из-под завалов. Тело передали полицейским, - отметил инсайдер. – По факту ЧП идет проверка.



Школьник жил с матерью и двумя братьями. Он скончался за две недели до своего 14-го дня рождения.