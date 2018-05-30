Авторизация

Регистрация


  • USD 62.02
  • EUR 72.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

13-летний школьник погиб при обрушении ветхого здания в Ростовской области

13-летний школьник погиб при обрушении ветхого здания в Ростовской области
При обрушении частного дома в Ростовской области погиб 13-летний подросток. Трагедия произошла на Садовой улице в хуторе Ещеулов Усть-Донецкого района вечером 31 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщает DonDay.ru.

Как стало известно изданию, Павел Ш. находился в старом здании вместе с друзьями. Стена и крыша в аварийном строении обрушились и придавили школьника. 13-летний подросток погиб на месте.

- Спасатели достали труп подростка из-под завалов. Тело передали полицейским, - отметил инсайдер. – По факту ЧП идет проверка. 

Школьник жил с матерью и двумя братьями. Он скончался за две недели до своего 14-го дня рождения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.