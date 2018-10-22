14-летнего школьника разыскивают в Ростове-на-Дону



В донской столице вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего Кирилла Шокарева. Ученик днем 23 октября ушел из школы № 96 на улице Волкова и бесследно пропал.



Обеспокоенные родители мальчика обратились за помощью в полицию. Правоохранители разместили ориентировки с приметами Кирилла.



На вид мальчику - 13-14 лет, рост - примерно 168 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, носит челку.



В день исчезновения на нем были водолазка, темно-синий свитер в мелкую точку, темно-синие джинсы. На ногах - белые кроссовки. При себе у него был мобильный телефон и черный рюкзак с надписью белыми буквами.



Местные жители видели ребенка на Северном рынке, однако дома Кирилл так и не появился.



Если вам что-ли известно о местонахождении Кирилла, просьба обратиться в полицию по номеру: 02.