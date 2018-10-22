Авторизация

Регистрация


  • USD 65.31
  • EUR 74.86
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

14-летнего школьника разыскивают в Ростове-на-Дону

14-летнего школьника разыскивают в Ростове-на-Дону
В донской столице вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего Кирилла Шокарева. Ученик днем 23 октября ушел из школы № 96 на улице Волкова и бесследно пропал.

Обеспокоенные родители мальчика обратились за помощью в полицию. Правоохранители разместили ориентировки с приметами Кирилла.

На вид мальчику - 13-14 лет, рост - примерно 168 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, носит челку.

В день исчезновения на нем были водолазка, темно-синий свитер в мелкую точку, темно-синие джинсы. На ногах - белые кроссовки. При себе у него был мобильный телефон и черный рюкзак с надписью белыми буквами.

Местные жители видели ребенка на Северном рынке, однако дома Кирилл так и не появился.

Если вам что-ли известно о местонахождении Кирилла, просьба обратиться в полицию по номеру: 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.