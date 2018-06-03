Авторизация

Регистрация


  • USD 61.93
  • EUR 72.44
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

13-летний подросток утонул в реке под Ростовом

13-летний подросток утонул в реке под Ростовом
Под Ростовом 13-летний подросток утонул в реке. Происшествие случилось 1 июня в поселке Каратаево.

По версии следствия, мальчик пошел с друзьями купаться к реке Мертвый Донец. Во время купания он стал тонуть. Товарищи попытались достать его из воды, но все усилия были безуспешными. Ребенок утонул.

- По факту гибели несовершеннолетнего назначена доследственная проверка, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.