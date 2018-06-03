13-летний подросток утонул в реке под Ростовом



Под Ростовом 13-летний подросток утонул в реке. Происшествие случилось 1 июня в поселке Каратаево.



По версии следствия, мальчик пошел с друзьями купаться к реке Мертвый Донец. Во время купания он стал тонуть. Товарищи попытались достать его из воды, но все усилия были безуспешными. Ребенок утонул.



- По факту гибели несовершеннолетнего назначена доследственная проверка, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.