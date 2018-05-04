13-летний подросток сорвался с обрыва в реку в Ростовской области



Житель Новошахтинска упал с обрыва в реку. ЧП произошло вечером 5 мая. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



Компания подростков пришла отдыхать на местное водохранилище. Ребята общались и весело проводили время. В один момент 13-летний школьник сорвался и упал с пятиметровой высоты в реку. Друзья мальчика стали звать на помощь.



К счастью, недалеко рыбачили местные жители - Виталий и Михаил. Они бросились на помощь. Виталий увидел на дне тело мальчика и нырнул в воду.

Вытащив его на берег, молодые люди сделали ему искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывшие на место происшествия медики срочно госпитализировали школьника. В больнице ему диагностировали отек мозга и ушиб легких.



Страшно представить, что могло случиться, если бы Виталий и Михаил не оказались рядом. Вряд ли школьники смогли самостоятельно достать приятеля из воды.



