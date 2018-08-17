12-летняя школьница утонула в реке в Ростовской области



В Ростовской области в реке утонула несовершеннолетняя. Происшествие случилось днем 17 августа в Белокалитвинском районе.



Две девочки и мальчик пошли к реке Калитва. Во время прогулки по берегу подруги попали в яму с водоворотом. К счастью, одну из них подростку удалось вовремя схватить за руки и вытащить из воды. Другую унесло течением.



Мальчик побежал домой к родителям и рассказал о случившемся. Они вызвали спасателей и полицию. Тело 12-летней школьницы достали из реки за несколько метров от места происшествия, в районе хутора Кононов.



- По факту случившегося проводится проверка, - сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - По ее результатам будет принято соответствующее решение.