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12-летняя школьница утонула в реке в Ростовской области

12-летняя школьница утонула в реке в Ростовской области
В Ростовской области в реке утонула несовершеннолетняя. Происшествие случилось днем 17 августа в Белокалитвинском районе.

Две девочки и мальчик пошли к реке Калитва. Во время прогулки по берегу подруги попали в яму с водоворотом. К счастью, одну из них подростку удалось вовремя схватить за руки и вытащить из воды. Другую унесло течением.

Мальчик побежал домой к родителям и рассказал о случившемся. Они вызвали спасателей и полицию. Тело 12-летней школьницы достали из реки за несколько метров от места происшествия, в районе хутора Кононов.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - По ее результатам будет принято соответствующее решение.

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