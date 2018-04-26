12-летний мальчик умер на соревнованиях по самбо в Ростовской области



12-летний мальчик умер на соревнованиях по самбо в Ростовской области. Трагедия произошла утром 29 апреля в селе Самарском.



Как сообщает DonDay.ru, школьники приехали на соревнования в местную школу. Они начали разминаться. Во время бега Грише К. стало плохо. Он потерял сознание. Родители и тренер вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.



Школьник умер практически сразу. У него остановилось сердце.