12-летний мальчик погиб под колесами «Лады Приоры» в Ростовской области



Мальчик погиб под колесами «Лады Приоры» в селе Кулешовка Азовского района Ростовской области. Трагедия случилась около 22 часов 26 апреля.



По предварительной информации, 32-летняя мама с 12-летним сыном приехали в Кулешовку на автобусе из Ростова. Когда автобус чуть-чуть отъехал, женщина с мальчиком начали перебегать дорогу в неположенном месте. В этот момент на них наехал неизвестный автомобиль.

- Мальчик погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.



Водитель с места происшествия скрылся. Его задержали около 2 часов ночи около села Высочино в 20 километрах от Азова. За рулём «Лады Приоры» находился 20-летний житель посёлка Кулешовка.