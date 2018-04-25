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12-летний мальчик погиб под колесами «Лады Приоры» в Ростовской области

12-летний мальчик погиб под колесами «Лады Приоры» в Ростовской области
Мальчик погиб под колесами «Лады Приоры» в селе Кулешовка Азовского района Ростовской области. Трагедия случилась около 22 часов 26 апреля.

По предварительной информации, 32-летняя мама с 12-летним сыном приехали в Кулешовку на автобусе из Ростова. Когда автобус чуть-чуть отъехал, женщина с мальчиком начали перебегать дорогу в неположенном месте. В этот момент на них наехал неизвестный автомобиль.
- Мальчик погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Водитель с места происшествия скрылся. Его задержали около 2 часов ночи около села Высочино в 20 километрах от Азова. За рулём «Лады Приоры» находился 20-летний житель посёлка Кулешовка.

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