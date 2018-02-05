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11-летняя девочка пропала в Ростове

11-летняя девочка пропала в Ростове

В Ростове пропала без вести 11-летняя девочка. Виктория Викторова живет в Ворошиловском районе города. 5 февраля она, предположительно, не вернулась домой из школы. Уже около суток о том, где находится ребёнок, ничего не известно.

Обеспокоенные родители обратились в полицию. Сейчас местонахождение девочки пытаются установить правоохранители. В донском главке сообщили приметы пропавшей школьницы. На вид девочке - 11-12 лет, худощавого телосложения, рост - около 150 сантиметров, тёмно-русые волосы до плеч.
- В день пропажи она была одета в белую шапку с помпоном, тёмно-синее болоньевое пальто, белую блузку, тёмно-серые брюки и сапоги, - уточнили в полиции. - При себе у неё был чёрный школьный рюкзак и белый пакет со сменной обувью.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Виктория Викторова или видел её, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-43-20, 249-43-16 или по каналу «02».

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