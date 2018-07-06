Ростовчане помешали полиции задержать их пьяного друга



В Ростове полицейским не удалось задержать пьяного ростовчанина. Аресту мужчины помешали его друзья, которые отбили его у стражей порядка.

По предварительной информации, 9 июля мужчина со своими приятелями распивал спиртные напитки. От алкоголя одному из них стало плохо, ему вызвали скорую помощь. После этого на место приехал не только автомобиль медиков, но и полицейские.



– После того, как мужчина отказался от госпитализации, полицейские постарались забрать его в отделение. Им не удалось это сделать, ростовчане буквально отбили своего друга у правоохранителей, – рассказал очевидец происшествия.