- С химическим ожогом обоих глаз потерпевшего доставили в больницу, - отметил источник издания.



В Ростове неизвестные прыснули мужчине в лицо из перцового баллончика, а после избили, пытаясь ограбить. Происшествие случилось 16 января примерно в 19.00 на улице Дачной.



Как сообщает издание DonDay.ru, Максим З. возвращался домой. В этот момент двое неизвестных прыснули ему в лицо из перцового баллончика и начали избивать. Они хотели ограбить мужчину, но их спугнули. Злоумышленники скрылись с места происшествия.



- С химическим ожогом обоих глаз потерпевшего доставили в больницу, - отметил источник издания.