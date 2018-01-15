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Происшествия

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- С химическим ожогом обоих глаз потерпевшего доставили в больницу, - отметил источник издания.

- С химическим ожогом обоих глаз потерпевшего доставили в больницу, - отметил источник издания.
В Ростове неизвестные прыснули мужчине в лицо из перцового баллончика, а после избили, пытаясь ограбить. Происшествие случилось 16 января примерно в 19.00 на улице Дачной.

Как сообщает издание DonDay.ru, Максим З. возвращался домой. В этот момент двое неизвестных прыснули ему в лицо из перцового баллончика и начали избивать. Они хотели ограбить мужчину, но их спугнули. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

- С химическим ожогом обоих глаз потерпевшего доставили в больницу, - отметил источник издания.

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