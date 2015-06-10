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В тройном ДТП под Ростовом погибли два человека, три пострадали

Сегодня, 10:23 |  ROSTOV.RU
В тройном ДТП под Ростовом погибли два человека, три пострадали

В тройном ДТП под Ростовом погибли два человека и трое пострадали. ДТП с участием легкового автомобиля, ГАЗели и микроавтобуса произошло около 7 утра 12 января на 1 километре трассы Ростов-Волгодонск в Аксайском районе.
- По предварительным данным, водитель «Рено Логан» при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗель и микроавтобусом «Форд Транзит», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ДТП погибли два человека, находившихся в «Рено Логан», еще трое пострадали.

На момент ДТП в микроавтобусе было семь пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В тройном ДТП под Ростовом погибли два человека, три пострадалиВ тройном ДТП под Ростовом погибли два человека, три пострадалиВ тройном ДТП под Ростовом погибли два человека, три пострадали

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