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В Ростовской области в пожаре погибли супруги

Сегодня, 11:22 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области в пожаре погибли супруги

В Неклиновском районе Ростовской области в пожаре погибла супружеская пара. Возгорание произошло около 23 часов 1 января в поселке Весёло-Вознесенка.

На улице Береговой загорелся одноэтажный частный дом.
- Горение происходило на площади 60 кв.м. Во время пожара произошло обрушение кровли, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погибли 60-летний мужчина и его 55-летняя супруга.

Пожар был полностью ликвидирован в 2:00.В тушении были задействованы 12 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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