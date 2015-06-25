В Ростовской области в пожаре погибли супруги
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В Неклиновском районе Ростовской области в пожаре погибла супружеская пара. Возгорание произошло около 23 часов 1 января в поселке Весёло-Вознесенка.
На улице Береговой загорелся одноэтажный частный дом.
- Горение происходило на площади 60 кв.м. Во время пожара произошло обрушение кровли, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погибли 60-летний мужчина и его 55-летняя супруга.
Пожар был полностью ликвидирован в 2:00.В тушении были задействованы 12 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
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