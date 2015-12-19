В Ростовской области в лобовом ДТП погиб водитель

В Чертковском районе Ростовской области в лобовом ДТП погиб водитель легковушки.
Авария произошла около 10 часов 29 декабря на 16-м километре трассы М-4 «Дон» - п. Чертково. - Водитель «ВАЗ-21099», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Приора» под управлением 52-летнего мужчины, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель «девяносто девятой» от полученных травм скончался на месте происшествия, двое пассажиров автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке.
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