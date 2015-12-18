В Ростовской области сгорел магазин
Сегодня, 11:05 |
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В Ремонтненском районе Ростовской области сгорел магазин. Возгорание произошло в административном центре – селе Ремонтное на улице Дзержинского.
- Сообщение о происшествии поступило 7 января в 03:55. Произошёл пожар в магазине «Ангелина» на площади 40 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
В 04:01 пожарный ликвидировали открытое горение, в 04:20 пожар был полностью потушен. Для тушения привлекались пять спасателей и две единицы техники.
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