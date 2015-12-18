В Ростовской области сгорел магазин



В Ремонтненском районе Ростовской области сгорел магазин. Возгорание произошло в административном центре – селе Ремонтное на улице Дзержинского.

- Сообщение о происшествии поступило 7 января в 03:55. Произошёл пожар в магазине «Ангелина» на площади 40 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



В 04:01 пожарный ликвидировали открытое горение, в 04:20 пожар был полностью потушен. Для тушения привлекались пять спасателей и две единицы техники.

