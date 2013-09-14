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В Ростовской области на трассе фургон насмерть сбил пенсионера

Вчера, 22:18 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области на трассе фургон насмерть сбил пенсионера

В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинской в результате ДТП погиб пешеход.

Авария произошла около 20 часов на 296 километре автодороги.
- 36-летний водитель ГАЗели-фургон допустил наезд на65-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате полученных травм мужчина скончался
на месте ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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