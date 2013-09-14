В Ростовской области на трассе фургон насмерть сбил пенсионера
Вчера, 22:18 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинской в результате ДТП погиб пешеход.
Авария произошла около 20 часов на 296 километре автодороги.
- 36-летний водитель ГАЗели-фургон допустил наезд на65-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате полученных травм мужчина скончался
на месте ДТП.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
|
|
11-12-2016, 18:08
[image-1]
[/image-1]
|
23-08-2016, 06:15
[image-1]
[/image-1]
|
17-07-2016, 08:35
[image-1]
[/image-1]
|
15-07-2016, 07:51
[image-1]
[/image-1]
|
13-02-2016, 21:11
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Комментарии
Пешеход переходила дорогу в неположенном месте. Подробнее...
|
4-11-2014, 11:40
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
3 ноября около 19 часов 20 минут на 315 километре автодорог... Подробнее...
|
20-02-2014, 14:10
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В городе Батайске около 12 часов 35 минут на пересечении ... Подробнее...
|
2-01-2014, 14:57
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
1 января около 18 часов 10 минут на 119 километре автодорог... Подробнее...
|
16-11-2013, 12:47
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ДТП с участием пешеходов происходили не только в донск... Подробнее...
|
14-09-2013, 12:47
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Одно из ДТП случилось 13 сентября около 23:25 в районе дом?... Подробнее...