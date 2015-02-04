В Ростове ликвидировали крупный пожар на складе
Сегодня, 10:07 |
ROSTOV.RU
Пожарные три часа боролись с огнем.
В Ростове ликвидировали крупный пожар на складе, расположенном на улице Доватора.
Возгорание произошло около 3 часов ночи 4 января. В 3.50 пожару был присвоен второй ранг сложности.
- В 04:05 огонь локализовали на площади 250 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - В 04.32 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушен в 07:09.
В ликвидации пожара были задействованы 59 спасателей и 15 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
|
|
30-12-2016, 07:18
[image-1]
[/image-1]
|
24-12-2016, 07:58
[image-1]
[/image-1]
|
8-10-2016, 08:57
[image-1]
[/image-1]
|
28-04-2016, 18:05
[image-1]
[/image-1]
|
8-02-2016, 08:32
[image-1]
[/image-1]
|
14-01-2016, 09:33
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В Ростове сгорел КамАЗмусоросборщик. Возгорание произ... Подробнее...
|
13-01-2016, 10:34
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В Ростове на улице Орской, 31ж горели складские помещен?... Подробнее...
|
18-12-2015, 08:36
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В Мясниковском районе Ростовской области сгорел склад... Подробнее...
|
11-03-2015, 11:42
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Напомним, 11 марта примерно в 4 часа утра на улице Рябыше... Подробнее...
|
4-02-2015, 01:02
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
3 февраля в 22:12 произошел пожар в 2х этажном частном жи?... Подробнее...