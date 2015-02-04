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В Ростове ликвидировали крупный пожар на складе

Сегодня, 10:07 |  ROSTOV.RU

Пожарные три часа боролись с огнем.
В Ростове ликвидировали крупный пожар на складе
В Ростове ликвидировали крупный пожар на складе, расположенном на улице Доватора.

Возгорание произошло около 3 часов ночи 4 января. В 3.50 пожару был присвоен второй ранг сложности.
- В 04:05 огонь локализовали на площади 250 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - В 04.32 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушен в 07:09.

В ликвидации пожара были задействованы 59 спасателей и 15 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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