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На трассе Ростов - Новошахтинск перевернулась фура, груженная щебнем

Сегодня, 19:16 |  ROSTOV.RU
На трассе Ростов - Новошахтинск перевернулась фура, груженная щебнем

На обочине трассы между Ростовом и Новошахтинском уже сутки лежит перевернувшаяся фура со щебнем. Авария произошла 9 января около половины восьмого вечера на 28-м километре дороги.
- По предварительным данным, 39-летний водитель «МАНа» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. – Водитель в результате аварии не пострадал.

По словам очевидцев, мужчина выбирался из большегруза с криками «Помогите!».

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