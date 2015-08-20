На трассе Ростов - Новошахтинск перевернулась фура, груженная щебнем



На обочине трассы между Ростовом и Новошахтинском уже сутки лежит перевернувшаяся фура со щебнем. Авария произошла 9 января около половины восьмого вечера на 28-м километре дороги.

- По предварительным данным, 39-летний водитель «МАНа» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. – Водитель в результате аварии не пострадал.



По словам очевидцев, мужчина выбирался из большегруза с криками «Помогите!».

