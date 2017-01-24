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Зураб Церетели предложил макет памятника Олегу Попову, который установят в Ростове

Зураб Церетели предложил макет памятника Олегу Попову, который установят в Ростове

Скульптор Зураб Церетели предложил макет для памятника Народному артисту России, «солнечному клоуну» Олегу Попову. Композицию планируют установить возле ростовского цирка, но как она будет выглядеть- пока не известно. По словам Церетели, если его идея подойдет, то он доработает ее под образ «солнечного клоуна». 
-Мы безмерно благодарны Зурабу Константиновичу за то, что он не остался безучастным. Пока побеждала другая концепция памятника, однако эту модель, безусловно, также рассмотрим и обсудим. На мой взгляд, очень интересная работа, посвященная клоуну как таковому. - написал директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко на своейстраничке в «Фейсбуке» .

Памятник на могилу Попова готовит донской скульптор Александр Маркин. В своей композиции скульптор изобразил Олега Попова выглядывающим из-за занавеса. С обратной стороны памятника стоит жена «солнечного клоуна» Габриэлла Леман.

Напомним, что Олег Попов скончался 2 ноября 2016 года во время гастролей в Ростове. Артист был похоронен в Германии.

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